Путин назвал два главных события года

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин назвал главные события для России, которые произошли в 2018 году.

Путин выделил два события, которые стали ключевыми для жизни россиян.

«Выборы президента, это важно для всей страны. И Чемпионат мира по футболу», — сказал глава государства.

Напомним, выборы президента России прошли в России 18 марта. Путин набрал на прошедших президентских выборах более 76% голосов избирателей.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Победителем мундиаля стала сборная Франции. Российская команда не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии в серии пенальти.