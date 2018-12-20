Путин ответил на вопрос об объединении Сахалина с Дальним Востоком

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос об объединении Сахалина с Дальним Востоком.

Журналистка поинтересовалась планами Путина на развитие Дальнего Востока после переноса столицы региона во Владивосток. Она предположила, что в дальнейшем Приморье и Сахалин будут объединены.

Президент России напомнил, что в стране действует целый комплекс развития Приморского края — и территории опережающего развития, и программа «Дальневосточный гектар», и поддержка экспорта, и космодром «Восточный».

Отвечая на вопрос об объединении с Сахалином, Путин подчеркнул, что это два самостоятельных региона, которые успешно развиваются.