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Путин прокомментировал ситуацию на рынке лекарств

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Путин прокомментировал ситуацию на рынке лекарств

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке лекарств. По словам президента, в первую очередь необходимо бороться с тезисами, что отечественные лекарства хуже.

«Нужно наводить порядок многовекторно и бороться с тезисами, что российские аналоги лекарств хуже зарубежных», — заявил Путин.

Путин прокомментировал ситуацию на рынке лекарств

По словам главы государства, врачи, которые назначают лекарства, должны меньше сотрудничать с производителями, а больше с пациентами. Это не значит, что мы должны целиком избавляться от импорта, подчеркнул президент РФ.

«По поводу объемов – у нас появился экспорт на 700 млн рублей наших лекарственных препаратов. Это не так много, но и не так мало. Если посмотреть на ценник – 30% лекарств на российском рынке отечественного производства»,  — заявил президент РФ.

Путин прокомментировал ситуацию на рынке лекарств

Производим 80% жизненно необходимых лекарств. Не просто дженерики, а и первоначальные субстанции. В целом, у нас эффективно работает программа развития фармацевтической и медицинской промышленности.
 

Автор: Софья Куликова
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