Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин не знает, когда состоится следующая встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом, но он готов к этому диалогу. Такое заявление российский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой конференции по итогам года.

«Будет встреча или не будет, я не знаю. Мы видим, что там происходит. Сейчас поменяется власть в конгрессе, будут новые атаки на президента. Сможет ли он выйти на новый диалог с Россией в этих условиях, я не знаю. Мы готовы к переговорам», — подчеркнул Путин.

Напомним, что двусторонние переговоры Путина и Трампа должны были состояться на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако в последний момент американский президент отменил встречу из-за инцидента в Керченском заливе. Примечательно, что встреча в конечном итоге все же состоялась, но проводилась она «на ногах» и заняла мало времени.