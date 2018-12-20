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Путин оценил идею создания в России «министерства идей»

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Путин оценил идею создания в России «министерства идей»

Москва, 20 декабря. Президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции предложили создать «министерство идей».

В ответ он попросил журналистов екатеринбургского телеканала сформулировать принципы работы такой структуры.

«Я исходил из того, что у нас Минэкономразвития занимается этими вопросами. Готов обсудить и ваши предложения. Вы со своими коллегами прикиньте, чем оно будет заниматься», — сказал глава государства.

Автор: Игорь Федоров
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