«Не дождетесь»: Путин пошутил в ответ на вопрос о здоровье

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что со здоровьем у него все в порядке и старается следить за ним.

«Не дождетесь», — пошутил Путин, отвечая на вопрос журналистки, как его здоровье и дела.

Глава государства признался, что, бывает, когда в межсезонье можно «подхватить» грипп. В то же время Путин добавил, что он следит за здоровьем и занимается спортом. Российский лидер подчеркнул, что сейчас с его здоровьем все в порядке. Президент поблагодарил журналистку за проявленную заботу.