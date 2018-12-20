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«Не дождетесь»: Путин пошутил в ответ на вопрос о здоровье

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«Не дождетесь»: Путин пошутил в ответ на вопрос о здоровье

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что со здоровьем у него все в порядке и старается следить за ним.

«Не дождетесь», — пошутил Путин, отвечая на вопрос журналистки, как его здоровье и дела.

Глава государства признался, что, бывает, когда в межсезонье можно «подхватить» грипп. В то же время Путин добавил, что он следит за здоровьем и занимается спортом. Российский лидер подчеркнул, что сейчас с его здоровьем все в порядке. Президент поблагодарил журналистку за проявленную заботу.

Автор: Данила Копп
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