Украинские депутаты подрались в Раде после принятия «церковного закона»

Киев, 20 декабря. Депутаты Верховной рады Украины подрались после принятия «церковного законопроекта». Об этом сообщает украинский телеканал «112».

Инцидент произошел после того, как в Раде был принят закон, по которому каноническая Украинская православная церковь обязана указывать принадлежность к Русской православной церкви в официальном названии.

Представитель «Оппозиционного фронта» Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат. После этого на него накинулся с кулаками нардеп из «Народного фронта» Юрий Береза. Между парламентариями произошла потасовка.

Это не первый случай, когда Юрий Береза устраивает драку в Верховной Раде. Так, 8 июня нардеп атаковал представителя «Оппозиционного блока» Александра Долженкова. Он схватил его за ворот пиджака, однако мужчине помогли отбиться другие парламентарии.

Ранее, в октябре 2017 года во время массовой драке в Раде Надежда Савченко прервала выступление секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова, сломав ему микрофон.

Напомним, 15 декабря на Украине прошел «объединительный собор» среди представителей неканонических православных церквей. На нем был создана раскольническая структура «Православная церковь Украины», а также выбран ее митрополит. Несмотря на заявление властей Украины о невмешательстве в церковные дела , на соборе присутствовал президент страны Петр Порошенко. Позже украинский президент призвал верующих выбрать между Россией и Украиной.