Путин надеется, что элемент политизации в вопросе допинга будет изжит

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг выразил надежду, что элемент политизации в вопросе допинга будет полностью изжит.

Об этом он сообщил в ответ корреспонденту издания «Советский спорт», который заявил, что вопрос допинга стал давно политическим. Журналист предположил, что на фоне антироссийских санкций «покусать» РФ стремятся все спортивные структуры.

«Мы сами в значительной степени виноваты. Применение допинга было, другое дело, что нам стараются навязать, что это происходит на государственном уровне. Этого не было и никогда не будет. Мы должны заботиться о здоровье наших спортсменов», — отреагировал глава государства.

При этом Путин заметил, что в связи с проблемой в России была проведена колоссальная работа. Президент обратил внимание, что допинг применяется во всем мире, и это не является исключительно проблемой РФ.

«Надеюсь, что элемент политизации, а он присутствует, будет полностью изжит», — заключил президент.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в столичном Центре международной торговли. В прямом эфире мероприятие транслируют телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».