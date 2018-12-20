Путин считает, что отношения России и США достигли дна
Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время 14-й большой пресс-конференции считает, что отношения России и США достигли дна.
«Мы достигли дна отношений. И поймем, что надо будет подниматься, необходимо глотнуть воздуха и с ясной головой понять, что делать дальше», — указал президент России.
Глава государства напомнил, что Москве и Вашингтону надо обсудить работу по Сирии, Афганистану, по двусторонним отношениям. При этом он сообщил, что между странами упал оборот, несмотря на то, что Трамп [президент США] продвигает идею возрождения экономики.
«Сфера нераспространения глобальной безопасности та же — есть о чем поговорить. Поменяется власть в Конгрессе, будут новые атаки на Трампа. Сможет ли [Трамп] выйти на диалог с Россией — не знаю. У них [в США] глубинные тектонические изменения», — резюмировал Путин.