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Путин считает, что отношения России и США достигли дна

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Путин считает, что отношения России и США достигли дна

Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время 14-й большой пресс-конференции считает, что отношения России и США достигли дна.

«Мы достигли дна отношений. И поймем, что надо будет подниматься, необходимо глотнуть воздуха и с ясной головой понять, что делать дальше», — указал президент России.

Глава государства напомнил, что Москве и Вашингтону надо обсудить работу по Сирии, Афганистану, по двусторонним отношениям. При этом он сообщил, что между странами упал оборот, несмотря на то, что Трамп [президент США] продвигает идею возрождения экономики.

«Сфера нераспространения глобальной безопасности та же — есть о чем поговорить. Поменяется власть в Конгрессе, будут новые атаки на Трампа. Сможет ли [Трамп] выйти на диалог с Россией — не знаю. У них [в США] глубинные тектонические изменения», — резюмировал Путин.

Путин считает, что отношения России и США достигли дна  

Автор: Андрей Крылов
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