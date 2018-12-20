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«Обсудим»: Путин ответил на предложение журналистки помочь президенту РФ

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«Обсудим»: Путин ответил на предложение журналистки помочь президенту РФ

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки, которая предложила помощь главе государства.

Во время пресс-конференции журналистка задала президенту необычный вопрос. Она отметила, что на мероприятии все обращаются к главе страны с жалобами и просьбами, однако совсем не интересуются, как дела у российского лидера. Она предположила, что, возможно, Путину нужна помощь, и спросила, в чем.

Президент поинтересовался, как зовут заботливую собеседницу. Журналистку звали Екатерина.

«Попозже обсудим», — ответил он ей с улыбкой.

Ранее президент ответил на вопрос о своей женитьбе.

Автор: Катерина Иванова
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