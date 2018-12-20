Путин назвал главную цель внешней политики России
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Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал главную цель внешней политики России.
«Наша главная цель внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития РФ, ее экономики и социальной сферы», — заявил он.
Путин указал на важность обеспечения безусловного движения России вперед, «чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнер среди равных».
Кроме того, он заявил, что обвинения в адрес России в стремлении управлять миром являются «штампом, который навязывается западному обществу», и делается это «для решения внутрблоковых и внутриполитических вопросов».