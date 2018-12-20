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Путин назвал главную цель внешней политики России

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Путин назвал главную цель внешней политики России

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал главную цель внешней политики России.

«Наша главная цель внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития РФ, ее экономики и социальной сферы», — заявил он.

Путин назвал главную цель внешней политики России

Путин указал на важность обеспечения безусловного движения России вперед, «чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнер среди равных».

Кроме того, он заявил, что обвинения в адрес России в стремлении управлять миром являются «штампом, который навязывается западному обществу», и делается это «для решения внутрблоковых и внутриполитических вопросов».

Автор: Игорь Федоров
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