Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал главную цель внешней политики России.

«Наша главная цель внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития РФ, ее экономики и социальной сферы», — заявил он.

Путин указал на важность обеспечения безусловного движения России вперед, «чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнер среди равных».

Кроме того, он заявил, что обвинения в адрес России в стремлении управлять миром являются «штампом, который навязывается западному обществу», и делается это «для решения внутрблоковых и внутриполитических вопросов».