«Штаб не в Москве»: Путин пошутил насчет желания «править миром»

Москва, 20 декабря. Стремление Москвы править миром — это штамп, который навязывают в западных странах для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. По словам российского лидера, он знает, где находится штаб, который хочет управлять миром, и он не в Москве.

На большой пресс-конференции иностранная журналистка рассказала российскому президенту, что в западных странах многие политики и эксперты считают, что Путин хочет «править миром». Она поинтересовалась у лидера России, действительно ли он хочет власти над всем миром.

«Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве», — пошутил глава государства насчет желания «править миром».

Российский лидер напомнил, что Соединенные Штаты тратят на оборону более 700 миллиардов долларов, а Россия — в 15 раз меньше. Глава государства, напомнив, какова численность населения России и стран НАТО, спросил: «И вы считаете, что наша цель — управлять миром?».

По мнению российского президента, страны, входящие в НАТО, нуждаются во внешней угрозе. Внешний враг нужен Североатлантическому альянсу для того, чтобы сплачивать вокруг себя союзников.

«Против России — это хорошо, крупнейшая ядерная держава. <…> В Восточной Европе процветает русофобия. Для чего? Чтобы обеспечить на основе прежних исторических страхов свое внутриполитическое благополучие», — добавил Путин.

В то же время президент РФ подчеркнул, что главной целью внешней политики Москвы является обеспечение благоприятных условий для развития страны.