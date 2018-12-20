«Все будет в рамках закона»: эксперт прокомментировал слова Путина об обмене моряков ВМСУ

Вопрос об обмене украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, можно будет решать исключительно после завершения уголовного дела, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Российский лидер также напомнил о том, что чиновники с Украины, в частности представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, приезжали в Москву и поднимали соответствующий вопрос.

«Господин Медведчук, кстати, по просьбе [президента Украины Петра] Порошенко постоянно этим (вопросом обмена. – Прим. ред.) занимается. И недавно совсем тоже приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море.

Но, как я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела», — подчеркнул президент России.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя заявление Путина корреспонденту Федерального агентства новостей, напомнил о том, позиция Москвы по поводу провокации в Керченском проливе твердая и не поддается изменению: Киев понесет справедливое наказание за нарушение государственных границ РФ.

«Это наша твердая позиция, они совершили уголовное преступление. Точка. После этого следует суд, который примет соответствующее решение, президент России никоим образом не обязан и не должен вмешиваться в решение суда. Иначе это будет рассматриваться как давление на инстанцию, и более того — окончательные выводы превратятся в какую-то разменную конъюнктурную карту. «Приехал Медведчук, попросил – и Путин отпустил», по такой логике, которую навязывает Киев, мы действовать не будем. Иначе зачем нам суды? Но это же абсурд. Дело идет совершенно правовым образом», — рассказал эксперт.

По словам собеседника ФАН, «после того, как будет известен судебный вердикт, президент имеет право помиловать или принять решение об обмене украинских моряков на россиян, которые находятся в плену у украинцев».

Постоянные призывы Киева к обмену украинских моряков, по его мнению, обусловлены лишь внутриполитическими целями властей на Украине.

«Все будет в рамках закона. Все эти разговоры об обмене не что иное, как политическая конъюнктура и попытка заработать политические очки», — резюмировал Баранец.

Напомним, 25 ноября три украинских суда вторглись в территориальные воды РФ, не реагируя на предупреждения российских пограничников.

Нынешняя большая пресс-конференция стала 14-й для Владимира Путина. Рекордным по продолжительности и количеству вопросов стало общение российского лидера с журналистами в 2008 году, которое продолжалось 4 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить на 106 вопросов.