Экс-сотрудника ФСБ Тюменской области приговорили к 24 годам тюрьмы за убийства

Москва, 20 декабря. Бывший сотрудник управления ФСБ по Тюменской области Алексей Коротков признан виновным по обвинению в семи убийствах. Отмечается, что Уральский окружной военный суд приговорил его к 24 годам колонии.

Как пишет РИА Новости, свои преступления мужчина совершал в составе банды. Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела стали Коротков, его коллега прапорщик Евгений Гладких, тренер по самбо Александр Кобылин, сотрудник полиции Сергей Зазуля и безработный Сергей Синяков. Кроме того, уголовное преследование велось против капитана ФСБ Владимира Гилева, которого позже нашли мертвым в камере СИЗО.

По данным следствия, банда пыталась контролировать местных бизнесменов, занимавшихся теневым обналичиванием. На преступников вышли после серии убийств тюменских таксистов.

Уголовное дело включает материалы по десяти убийствам, совершенным с 2008 по 2016 год.