Путин объяснил запрет рекламы курса валют борьбой с серыми конторами

Москва, 20 декабря. Российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции объяснил запрет рекламы курса валют борьбой с серыми конторами.

Российский лидер призвал журналистов и граждан не переживать по данному вопросу, поскольку это не связано с запретом покупки и продажи доллара россиянам.