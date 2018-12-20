Путин объяснил запрет рекламы курса валют борьбой с серыми конторами
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Москва, 20 декабря. Российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции объяснил запрет рекламы курса валют борьбой с серыми конторами.
Российский лидер призвал журналистов и граждан не переживать по данному вопросу, поскольку это не связано с запретом покупки и продажи доллара россиянам.
«Не будет запрета хождения доллара, а реклама на обменниках связана с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег. Борьба с серыми конторами», — отметил Путин.