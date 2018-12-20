Путин назвал Ататюрка выдающимся деятелем в турецкой истории

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года, назвал первого президента Турции Мустафу Кемаля Ататюрка выдающимся деятелем в турецкой истории.

«Ататюрк безусловно выдающийся деятель турецкой истории. Он вписал яркую страницу в сохранение турецкой государственности и был большим другом России, мы это знаем и ценим. Он создал современное турецкое государство, заложил его базисные основы», — отметил Путин, отвечая на вопрос турецкого журналиста.

Путин подчеркнул, что отношения между РФ и Турцией в настоящий момент развиваются хорошо как в экономике, так и в сфере безопасности. Несмотря на то, что по некоторым вопросам есть противоречия, обе стороны готовы идти на компромиссы, уважая друг друга.