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Путин назвал Ататюрка выдающимся деятелем в турецкой истории

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Путин назвал Ататюрка выдающимся деятелем в турецкой истории

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года, назвал первого президента Турции Мустафу Кемаля Ататюрка выдающимся деятелем в турецкой истории.

«Ататюрк безусловно выдающийся деятель турецкой истории. Он вписал яркую страницу в сохранение турецкой государственности  и был большим другом России, мы это знаем и ценим. Он создал современное турецкое государство, заложил его базисные основы», — отметил Путин, отвечая на вопрос турецкого журналиста.

Путин подчеркнул, что отношения между РФ и Турцией в настоящий момент развиваются хорошо как в экономике, так и в сфере безопасности. Несмотря на то, что по некоторым вопросам есть противоречия, обе стороны готовы идти на компромиссы, уважая друг друга.

Автор: Антон Соколов
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