Путин: Бюрократия вечна, победить ее невозможно

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о невозможности полностью искоренить бюрократию. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции президенту задали вопрос о проблемах бюрократии, с которыми сталкиваются украинцы при получении российского гражданства.

«Бюрократия вечна! Победить ее невозможно, но и жить без нее невозможно, надо сказать. Надо только выстраивать определенные правила работы этой бюрократии — это правда», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что в ближайшее время будут приняты меры, которые предусматривают упрощенный порядок получения гражданства РФ для украинцев. По его словам, данные меры связаны с тем, что Россия не поддерживает «политику раскола» русского и украинского народа, которую пытается осуществлять Киев.