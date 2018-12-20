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Общество

МВД России заблокирует скандальную статью о наркоманке

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МВД России заблокирует скандальную статью о наркоманке

Москва, 20 декабря. Министерство внутренних дел России решило заблокировать скандальную статью на ресурсе «Батенька, да вы трансформер», которая рассказывает о героиновой наркоманке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, в статье содержатся сведения, которые формируют в обществе положительный образ лиц, употребляющих наркотики.

«Принято решение о ее блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», — заявила Волк.

Ранее Роскомнадзор обратился в МВД России с просьбой проверить статью издания «Батенька, да вы трансформер», в которой рассказывается о женщине, которая якобы около десяти лет употребляет героин.

Автор: Денис Коробейников
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