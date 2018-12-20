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Путина попросили взять под личный контроль дело об убийстве братьев Гасангусейновых

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Путина попросили взять под личный контроль дело об убийстве братьев Гасангусейновых

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин взял под личный контроль дело об убийстве братьев Гасангусейна Гасангусейнова и Наби и поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратить внимание на ход дела.

«Я должен дать соответствующее поручение Александру Бастрыкину.  Считайте, что оно уже есть. Он как раз возьмет это под контроль и мне доложит, что там происходит. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу, но обещаю, что уделю этому внимание», — заявил Путин.

Путина попросили взять под личный контроль дело об убийстве братьев Гасангусейновых

Убийство братьев Гасангусейна Гасангусейнова и Наби произошло 23 августа 2016 года недалеко от поселка Гоор-Хиндах в Шамильском районе Дагестана Жураноис. Суд признал, что братья были не причастны к группировкам боевиков. Главу государства призвали реабилитировать их посмертно.

Автор: Софья Куликова
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