Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, зачем странам НАТО нужна так называемая «российская угроза».

Журналистка WSJ отметила, что в других странах считают, что главная цель президента России — добиться мирового лидерства. Она отметила, что западные политики пугают мир «российской угрозой» и попросила Путина объяснить, что происходит на самом деле.

Путин отметил, что штаб, который добивается мирового лидерства, есть, но находится он не в Москве. Он напомнил, что расходы США на оборону — более 700 миллиардов долларов. В Москве этот показатель составляет лишь 46 миллиардов долларов.

По мнению российского лидера, происходит «эксплуатация фобий прошлого», которая наносит вред современному миру. Он также отметил, что для удержания Североантлантического альянса сплоченным необходим общий враг. Президент отметил, что для этой цели США выбрали некую «российскую угрозу», доказать существования которой по-прежнему не могут.