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Экономика
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Путин ответил на вопрос о плюсах ухода доллара из РФ

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Путин ответил на вопрос о плюсах ухода доллара из РФ

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции ответил на вопрос о плюсах ухода доллара из РФ. По его словам, дедолларизация никак не касается граждан.

«В целом, по данным Международного валютного фонда, объемы расчетом в мире в долларах немного снизились. В прошлом году 63 с небольшим процентов, сейчас — на процент ниже. Но в России около 69%, потому что нефть российская котируется в долларах. Объемы золотовалютных резервов в долларах снижаются», — обратил внимание российский лидер.

Он также объяснил, что дедолларизация связана с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан.

Автор: Андрей Крылов
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