Путин прокомментировал арест Пономарева

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал арест правозащитника Льва Пономарева.

«В отношении Пономорева принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнениям решения судебных инстанций. Не ставлю под сомнение справедливость принятого решения», — заявил российский лидер.

Напомним, в начале декабря суд признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Ему назначили 25 суток ареста, спустя несколько дней суд снизил срок ареста до 16 суток.