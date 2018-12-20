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Путин прокомментировал арест Пономарева

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Путин прокомментировал арест Пономарева

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал арест правозащитника Льва Пономарева.

«В отношении Пономорева принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнениям решения судебных инстанций. Не ставлю под сомнение справедливость принятого решения», — заявил российский лидер.

Путин прокомментировал арест Пономарева

Напомним, в начале декабря суд признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Ему назначили 25 суток ареста, спустя несколько дней суд снизил срок ареста до 16 суток.

Автор: Данила Копп
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