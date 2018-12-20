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Россия

В ЮВО прокомментировали вопрос Путину о сохранении летного училища в Волгограде

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В ЮВО прокомментировали вопрос Путину о сохранении летного училища в Волгограде

Москва, 20 декабря. Воинские части Южного военного округа уже в 2019 году будут укомплектованы летчиками на 100%. Об этом рассказал глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он уточнил, что в округе сейчас нет потребности в дополнительных летных учебных заведениях. В ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина главе государства задали вопрос о сохранении наследия Качинского училища летчиков в Волгограде​​​. Путин объяснил, что этот вопрос необходимо обсудить с министерством обороны России. Он добавил, что оборонное ведомство выстраивает систему подготовки кадров в зависимости от потребностей Вооруженных сил.

Как пишет РИА Новости, Астафьев уточнил, что в 2018 году состоялся первый большой выпуск офицеров, на службу в части округа поступило около одной тысячи выпускников военных вузов различных специальностей.

Кроме того, он подчеркнул, что воинские части ЮВО укомплектованы летчиками более чем на 90%, а в будущем году цифра увеличится до 100%.

В ЮВО прокомментировали вопрос Путину о сохранении летного училища в Волгограде

Автор: Алия Садыкова
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