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Стали известны подробности последних дней жизни отца Малинина

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Стали известны подробности последних дней жизни отца Малинина

Москва, 20 декабря. Отец певца Малинина в этом году перенес два инсульта, последний раз из больницы он выписался 20 ноября.

Как стало известно ФАН, в течение пяти дней после выписки отец Александра Малинина находился дома, однако ему стало хуже, поэтому жена вызвала скорую, медики приехали и стали настаивать на госпитализации.

Жена написала отказ, однако 26 ноября опять понадобилась помощь врачей, мужчину все-таки госпитализировали. Его привезли в Белоярскую больницу Свердловской области, там провели обследование и срочно перенаправили в сосудистое отделение города Асбест. Скончался он именно так. Отец Малинина перенес два инсульта.

Автор: Алексей Громов
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