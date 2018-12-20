Путин напомнил, что погибшие в ЦАР журналисты прибыли в Африку как туристы

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

В то же время глава государства обратил внимание на то, что сотрудники СМИ прибыли в Центральноафриканскую республику как туристы и не уведомляли о своих целях власти страны.

«На данный момент известно, что покушение совершили местные группировки. Идет расследование, достоверных данных пока нет. Рассчитываем, что будет информация получена, и мы узнаем, что там произошло. Хочу принести соболезнования», — отметил Путин.

Комментируя вопрос журналиста о так называемой ЧВК «Вагнер» в ЦАР, российский лидер подчеркнул, что действия любой коммерческой структуры должны подчиняться законодательству РФ. При этом российские власти не могут запретить охранную деятельность как таковую, поскольку в этой сфере трудятся миллионы человек.

Напомним, что журналисты были направлены в ЦАР бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским и Центром управления расследованиями. Заказчики не позаботились о безопасности репортеров и их документах, в ЦАР представители СМИ работали без соответствующей аккредитации и охраны.

Что касается так называемой ЧВК «Вагнер», то, по словам российского лидера, добровольцы имеют право работать по всему миру, если они не нарушают российский закон.