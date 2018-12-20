Путина спросили, можно ли верить статистике, что «жить стало лучше»

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина спросили, можно ли верить «рапортам правительства» об уровне жизни россиян.

По словам журналиста «Газеты.ру», «чиновники жонглируют цифрами», и часто официальная статистика отличается от данных других социологических исследований.

В ответ Путин заверил, что частично разделяет эту озабоченность, и что такая ситуация вызывает недоверие к власти: «С этим надо бороться. Но важно объяснять людям, что эти цифры усредненные».

«Ваша озабоченность понятна, нужно лучше разъяснять людям, откуда берутся такие цифры, и что они значат. Когда голые цифры преподносятся — это вызывает недоумение и недоверие. … Нужно объяснять людям, что это усредненные цифры», — подчеркнул он.

При этом Путин подчеркнул, что если растет производство и приобретение легковых автомобилей, одежды, обуви, продовольствия, авиаперевозок за рубеж и внутри страны — это говорит о том, что денег у людей становится больше.