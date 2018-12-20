«Рефлекторная реакция контрпродуктивна»: в Совфеде разъяснили, каков будет ответ на преследование ФАН в США

Минюст США опубликовал очередной список российских граждан и организаций, в отношении которых будут применены санкции. Среди фигурантов — 18 физических лиц и четыре российские компании: интернет-СМИ Федеральное агентство новостей (ФАН), «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really.

Это развернутая антироссийская компания, на которую Россия должна дать системный и выверенный ответ, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Меры, принимаемые властями США в отношении российских СМИ, — это даже не цензура, — отметил Климов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей. — Цензура — это когда у вас из текста что-то убирают, а что-то туда, наоборот, вставляют. То, что мы видим в данном случае, — это фактическая самоизоляция Соединенных Штатов Америки. Ограничивая нормальную работу СМИ, американские власти тем самым, на мой взгляд, противоречат собственной Конституции. В Конституции Соединенных Штатов Америки ясно прописано: право на свободу слова ничем не должно быть ограничено. Мало того, из их Конституции ниоткуда не вытекает, что это касается СМИ только Соединенных Штатов. Там прямо говорится, что это неотъемлемое право, которое не должно ограничиваться нигде. Так что этим нарушением США сами бьют по своим же фундаментальным правам».

По словам российского сенатора, действия Вашингтона наносят удар не только по фундаментальным правам человека, но и по нормальным международным отношениям.

«По большому счету, это очень хороший повод, чтобы ОБСЕ [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе] возмутилась. Но я очень сомневаюсь, что они возмутятся, — пессимистически отметил Климов. — В то же время не думаю, что нам сейчас надо как-то топорно на все это реагировать. Они там в Вашингтоне именно на такие рефлексии и рассчитывают. Про то, что они сами делают, — они говорят немного. А вот историями про то, что мы можем сделать в ответ, они готовы при помощи американской пропаганды заливать уши населению всего земного шара».

Не нужно американцев на это поощрять, поэтому сейчас Россия должна действовать очень аккуратно и взвешенно, считает Климов.

«Тем не менее не замечать всего этого нельзя, тем более что у нас есть соответствующий инструментарий воздействия. И мы, без сомнения, будем им пользоваться, исходя из двух вещей: разумной достаточности и российского права», — подчеркнул сенатор.

Одним из ответов на действия США могут стать зеркальные меры в отношении СМИ-иностранных агентов, работающих в России, отметил собеседник ФАН. А то получается несправедливость: иноагентам можно беспрепятственно критиковать российские власти, а нашим СМИ, получается, нельзя. Но это не единственный путь, считает глава профильной комиссии Совфеда.

«Наш ответ должен быть очень сбалансированным и системным. Рефлекторная, не всегда продуманная реакция, как правило, контрпродуктивна. Мы рано или поздно должны всех убедить вести себя цивилизованно по отношению к нашей стране, к нашим гражданам и к нашим организациям. Мы, к сожалению, пока не до конца научились пользоваться тем инструментарием, который у нас есть. Мы не до конца осмыслили идеи, которые предлагались в том числе в рамках работы нашей комиссии (по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ). Поэтому сейчас еще есть определенная инерция в реализации проектов в законодательной, организационной и кадровой сферах. Но, уверяю вас, если мы будем профессионально и последовательно идти по этому пути, то, с одной стороны, мы полностью обеспечим соблюдение всех положений нашей собственной Конституции, а с другой, будем более эффективно защищать интересы нашей страны», — резюмировал Андрей Климов.

Напомним, за четыре дня до внесения Федерального агентства новостей в санкционные списки американского Минюста, компания Google заблокировала ФАН в сервисе Google.News. Откуда американский интернет-гигант узнал о готовящемся в недрах Минюста США документе, остается только гадать.

Комментируя включение ФАН в американские черные списки, гендиректор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев отметил, что все обвинения со стороны США против российских СМИ базируются на ничем не доказанных и неоднократно опровергнутых утверждениях о якобы «вмешательстве» этих изданий в президентские выборы в США в 2016 году.

На самом деле российских журналистов «прессуют» в США исключительно за их профессиональную деятельность, отмечает Зубарев.

«Несмотря на санкции и угрозы со стороны США, Федеральное агентство новостей продолжит свою работу», — говорит он.

Также напомним, что весной 2018 года аккаунт ФАН без предупреждения был заблокирован в социальной сети Facebook. Никаких разъяснений по этому поводу так и не было предоставлено.

Федеральное агентство новостей подало иск к Facebook, а также обратилось в контролирующие органы РФ с требованием поставить заслон цензуре в Рунете со стороны западных интернет-монополистов. Кроме того, ФАН готовит иск к компании Google за блокировку издания.

Ранее под санкции Минюста США попала бухгалтер ООО «Федеральное агентство новостей» Елена Хусяйнова, что лишний раз подчеркивает абсурдность обвинений, выдвигаемых против российских СМИ, считают эксперты.

В ближайшие время читайте на сайте ФАН комментарий попавшего под американские санкции члена Общественной палаты РФ, главного редактора USA Really Александра Малькевича.

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