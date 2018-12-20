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Политика

Путин: Нужно обеспечить права граждан на выражение своего мнения

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Путин: Нужно обеспечить права граждан на выражение своего мнения

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что государство должно обеспечить право граждан проводить собрания, однако эти мероприятия должны проходить в рамках закона. Об этом глава государства заявил в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались у президента, что важнее для государства – обеспечение прав митингующих или необходимость обеспечения правопорядка.

«Одно другому не противоречит. Нужно, безусловно, обеспечить права граждан на выражение своего мнения, своей позиции, в том числе и путем публичных мероприятий», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что подобные мероприятия должны всегда оставаться в рамках закона. По его словам, выход публичных мероприятий за рамки закона является недопустимым, поэтому государство всегда должно реагировать соответственным образом.

Автор: Артем Никулин
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