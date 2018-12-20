Путин послал Украине четкий сигнал: в Совфеде объяснили, чем для Киева обернется провокация в водах РФ

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции прокомментировал провокацию ВМСУ в Керченском проливе. По словам российского лидера, агрессивные действия вредят прежде всего самому Киеву.

«Провокации вообще всегда плохи. Они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий — понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента», — сказал глава государства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что агрессивные действия украинских военных против российских пограничников на территории Российской Федерации и в водах РФ будут иметь самые серьезные последствия.

«Президент послал Украине четкий сигнал. В случае провокации Киев получит ответ, и он будет очень серьезным. Как именно отреагируют наши силовые структуры, вопрос открытый, но уверен: за многие годы своего существования они накопили соответствующий опыт. Предыдущая провокация в Керченском проливе наглядно продемонстрировала профессионализм пограничных служб. Хотя, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы ситуация повторилась, потому что, помимо жесткого ответа, Украина может в целом очень сильно пострадать», — говорит сенатор от Республики Крым.

У Москвы есть масса возможностей для того, чтобы противостоять Киеву: это политические, экономические, а при необходимости — и военные рычаги воздействия.

«Любая провокация с применением оружия или со вторжением может обернуться для Киева катастрофой. Но в этом случае негативные последствия наступят в том числе и для нас. Мы уже многие годы призываем украинскую власть к благоразумию, к дискуссии, к диалогу, убеждаем ее в том, что необходимости бряцать оружием нет», — продолжает российский политик.

Киев же остается глух к этим призывам, поскольку на сегодняшний день у него другие задачи.

«Власть испытывает агонию, она понимает, что выборы приближаются. И есть очень высокая вероятность того, что действующий режим потеряет власть. Киев устраивает провокации для того, чтобы отложить президентские выборы», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. ФСБ задержала украинских моряков за незаконное пересечение российской границы, возбуждены уголовные дела.