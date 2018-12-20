Путин рассказал, когда наладятся отношения между Россией и Украиной

Москва, 20 декабря. Отношения между Россией и Украиной не наладятся, пока в Киеве находятся русофобы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

По словам российского президента, товарооборот между Россией и Украиной постоянно растет, несмотря на все усилия киевских властей. Путин заявил, что это связано с естественными связями между странами, которые когда-нибудь дадут о себе знать.

«Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, непонимающие интересы собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле», — сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что киевская власть не понимает интересы собственного народа. По словам Путина, президент Украины Петр Порошенко добился своих целей по поднятию рейтинга, провокацией в Керченском проливе. Путин подчеркнул, что он сделал это за счет интересов украинского народа.

Напомним, большая пресс-конференция Владимир Путин проводится в 14-й раз. Впервые такое мероприятие прошло в 2001 году. В 2018 году на пресс-конференцию были аккредитованы 1702 журналистов, что является рекордом этого мероприятия.