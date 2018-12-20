Мы чувствуем поддержку Москвы: экс-депутат Рады отреагировал на слова Путина об отношениях с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что отношения России и Украины не наладятся до тех пор, «пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интересы собственного народа».

Российский лидер заметил, что устроенная Киевом провокация в Керченском проливе была рассчитана на обострение российско-украинских отношений, благодаря чему действующие власти Украины повышают свой рейтинг.

«Рейтинг Петра Алексеевича [Порошенко] подрос: с пятого места он переместился на второе. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что пострадали от этого простые украинцы, которые сегодня живут не лучше, чем жители Донбасса, находящиеся в блокаде, установленной Киевом.

Комментируя Федеральному агентству новостей эти слова президента России, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заметил, что провокация украинского журналиста Романа Цимбалюка не удалась.

Украинский политик считает, что на свой вопрос о поддержке Москвой Донбасса и страданиях местных жителей Цимбалюк получил достойный ответ, ведь Владимир Путин обратил его внимание на то, что это украинские власти устроили экономическую блокаду территории, которую они считают своей, и это по их вине там гибнут люди. При этом Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу — «чтобы их окончательно там не съели, не раздавили и не порвали».

«После антиконституционного государственного переворота на Украине, случившегося в 2014 году при поддержке США, люди, пришедшие к власти в стране, делают все, чтобы разделить Россию и Украину. Путин об этом тоже говорил на пресс-конференции. И с таким руководством Украины не может быть нормального диалога. А не было бы госпереворота, все было бы иначе, без отсоединения Крыма и войны в Донбассе», — уверен Владимир Олейник.

Он отметил, что очень важно, что президент России всегда отличал украинский народ от украинских властей.

«А потому Россия остается главным инвестором в Украину — 436 млн долларов Москва вложила в украинскую экономику только в первом полугодии 2018 года. Потому мы остаемся крупнейшими торгово-экономическими партнерами. И потому Путин упрощает процедуру получения гражданства для украинцев», — заметил экс-депутат Рады.

Олейник напомнил, что Порошенко любит говорить с трибуны, что его поддерживает весь мир.