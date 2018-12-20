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Мы чувствуем поддержку Москвы: экс-депутат Рады отреагировал на слова Путина об отношениях с Украиной

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Мы чувствуем поддержку Москвы: экс-депутат Рады отреагировал на слова Путина об отношениях с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что отношения России и Украины не наладятся до тех пор, «пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интересы собственного народа».

Российский лидер заметил, что устроенная Киевом провокация в Керченском проливе была рассчитана на обострение российско-украинских отношений, благодаря чему действующие власти Украины повышают свой рейтинг.

«Рейтинг Петра Алексеевича [Порошенко] подрос: с пятого места он переместился на второе. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что пострадали от этого простые украинцы, которые сегодня живут не лучше, чем жители Донбасса, находящиеся в блокаде, установленной Киевом.

Комментируя Федеральному агентству новостей эти слова президента России, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заметил, что провокация украинского журналиста Романа Цимбалюка не удалась.

Мы чувствуем поддержку Москвы: экс-депутат Рады отреагировал на слова Путина об отношениях с Украиной

Украинский политик считает, что на свой вопрос о поддержке Москвой Донбасса и страданиях местных жителей Цимбалюк получил достойный ответ, ведь Владимир Путин обратил его внимание на то, что это украинские власти устроили экономическую блокаду территории, которую они считают своей, и это по их вине там гибнут люди. При этом Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу — «чтобы их окончательно там не съели, не раздавили и не порвали».

«После антиконституционного государственного переворота на Украине, случившегося в 2014 году при поддержке США, люди, пришедшие к власти в стране, делают все, чтобы разделить Россию и Украину. Путин об этом тоже говорил на пресс-конференции. И с таким руководством Украины не может быть нормального диалога. А не было бы госпереворота, все было бы иначе, без отсоединения Крыма и войны в Донбассе», — уверен Владимир Олейник.

Он отметил, что очень важно, что президент России всегда отличал украинский народ от украинских властей.

«А потому Россия остается главным инвестором в Украину — 436 млн долларов Москва вложила в украинскую экономику только в первом полугодии 2018 года. Потому мы остаемся крупнейшими торгово-экономическими партнерами. И потому Путин упрощает процедуру получения гражданства для украинцев», — заметил экс-депутат Рады.

Олейник напомнил, что Порошенко любит говорить с трибуны, что его поддерживает весь мир.

«Но Порошенко не поддерживает собственный народ. И его попытки ущемить права русскоговорящего населения страны и прихожан канонической православной церкви закончатся плохо для него самого.

Я был очень рад, что с Днем Победы украинцев поздравлял Владимир Путин, а не Порошенко. И надеюсь, что Путин поздравит украинский народ с Новым годом и Рождеством. Не только жители Донбасса, а все мы, украинцы, чувствуем поддержку Москвы. И это дает нам надежду, что все у нас наладится», — заключил Владимир Олейник.

Автор: Марина Степанова
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