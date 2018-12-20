«Это позволит достойно ответить Вашингтону»: эксперт объяснил реакцию Путина на выход США из ДРСМД

Президенту России Владимиру Путину на ежегодной большой пресс-конференции задали вопрос об угрозе ядерной войны между РФ и США. Журналист Первого канала Антон Верницкий уточнил у российского лидера, не боится ли он потенциального противостояния между странами.

Президент подчеркнул опасность такого развития событий, но добавил, что это может привести даже к гибели цивилизации и планеты.

«В мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями. Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей», — сказал Путин.

Кроме того, президент рассказал о том, чем может обернуться выход США из ДРСМД. Он отметил, что возможное размещение ракет США в Европе может вынудить РФ принять меры для обеспечения собственной безопасности. Президент подчеркнул, что Россия, несмотря на всевозможные провокации Запада, будет обеспечивать свою безопасность от потенциальной ядерной угрозы.

Политолог, доктор исторических наук Александр Кубышкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей согласился с мнением Путина насчет того, что снижение порога применения ядерных вооружений, то есть применение их с целью тактических задач, как предлагают западные эксперты, может привести к глобальной катастрофе.

Он подчеркнул, что Путин как раз и обратил внимание на последствия выхода США из договора о РСМД, что может дестабилизировать обстановку в мире. В связи с этим необходимо призвать США к ответу, провести переговоры по этому соглашению, а также СНВ-3, предусматривающему сокращение наступательных вооружений, иными словами необходим их контроль.

Эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон с 2008 года ведет политику, расшатывающую международное право, под предлогом «сдерживания Москвы».

«Позиция президента РФ предельно ясна. Это озвучивается с 2008 года, когда США вышли из Договора по системам ПРО, я абсолютно согласен с тем, что этот Договор означал основу систему сдерживания ядерных и стратегических вооружений. Последующие шаги, например, стремление Вашингтона выйти из соглашения о РСМД — это продолжение политики, демонтирующей международные устои. Это связано с непрекращающейся полемикой между РФ и США относительно разработок нового вида вооружений. Не секрет, что ДРСМД был уступкой во имя мира и сохранения хороших отношений, Россия приобрела новый политический контур и хочет добиться баланса сил. США же проводят постоянные акции, пытаясь сдержать Москву», — объяснил политолог.

По мнению собеседника ФАН, важно, что «президент обратил внимание на то, что вопрос о потенциальном противостоянии должен рассматриваться не только РФ и США, но и другими странами». Это не только российско-американский аспект: он касается глобальной повестки, где есть и другие партнеры, которые проходят через стадию своего вооружения (Иран, Корея, Китай), отметил политолог. По его мнению, вопрос ядерной безопасности затрагивает все страны мира.

«Путин выступает за то, чтобы снизить порог ядерной опасности. Если и рассматривать соглашения, которые, на взгляд американцев, устарели, то только в таком свете. Очень важная задача проведения дополнительных переговоров по СНВ-3, так как договор заканчивается в 2021 году, и нужно обсуждать его пролонгацию или корректировку. Это позволит достойно ответить Вашингтону», — резюмировал Кубышкин.

Нынешняя большая пресс-конференция станет 14-й для Владимира Путина. Рекордным по продолжительности и количеству вопросов стало общение российского лидера с журналистами в 2008 году, которое продолжалось 4 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить на 106 вопросов.