Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о реформировании системы ФСИН.

Журналисты обратили внимание, что в этом году были два громких скандала, связанные с ситуацией в учреждениях ФСИН — пытки в российских тюрьмах и фотографии осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза, который в заключении обедает крабами, шашлыком и икрой. СМИ поинтересовались, не стоит ли в связи с этим провести в стране реформу системы ФСИН.

Путин оценил необходимость в этом реформировании. Он отметил, что целиком систему ломать не стоит, однако ее следует совершенствовать.