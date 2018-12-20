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Путин оценил необходимость реформы системы ФСИН

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Путин оценил необходимость реформы системы ФСИН

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о реформировании системы ФСИН.

Журналисты обратили внимание, что в этом году были два громких скандала, связанные с ситуацией в учреждениях ФСИН — пытки в российских тюрьмах и фотографии осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза, который в заключении обедает крабами, шашлыком и икрой. СМИ поинтересовались, не стоит ли в связи с этим провести в стране реформу системы ФСИН.

Путин оценил необходимость реформы системы ФСИН

Путин оценил необходимость в этом реформировании. Он отметил, что целиком систему ломать не стоит, однако ее следует совершенствовать.

«Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под контролем прокуратуры, — констатировал президент. — Разумеется, то, что мы видим, недопустимо — любые нарушения закона, пытки. Это должно наказываться. Так и происходит. Благодаря СМИ — вскрывается. Нужно совершенствовать систему, повышать уровень гражданского контроля. Есть соответствующие комиссии, надеюсь, они тоже сыграют свою позитивную роль».

Автор: Катерина Иванова
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