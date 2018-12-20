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Путин призвал не превращать пресс-конференцию в «несанкционированный митинг»
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Экономика
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Путин ответил на вопрос об изменении пенсионной системы

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Путин ответил на вопрос об изменении пенсионной системы

Москва, 20 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции ответил на вопрос об изменении пенсионной системы в РФ. 

«Категорически был против повышения пенсионного возраста. И сейчас так считаю, потому что тогда была низкая продолжительность жизни», — отметил он.

Путин ответил на вопрос об изменении пенсионной системы

Путин указал на то, что в России наблюдаются такие тенденции, что работающих стало меньше. Если бы власти ничего не меняли, то пять-семь лет граждане жили бы спокойно, но потом понадобились бы резкие изменения, в том числе в отношении женщин, заявил он.

«Если бы мы этого не понимали — не стали бы этого делать. Прекрасно понимал, что будет критика», — признал российский лидер.

Автор: Андрей Крылов
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