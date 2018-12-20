Путин ответил на вопрос об изменении пенсионной системы

Москва, 20 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции ответил на вопрос об изменении пенсионной системы в РФ.

«Категорически был против повышения пенсионного возраста. И сейчас так считаю, потому что тогда была низкая продолжительность жизни», — отметил он.

Путин указал на то, что в России наблюдаются такие тенденции, что работающих стало меньше. Если бы власти ничего не меняли, то пять-семь лет граждане жили бы спокойно, но потом понадобились бы резкие изменения, в том числе в отношении женщин, заявил он.