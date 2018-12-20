Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путина попросили взять под личный контроль дело об убийстве братьев Гасангусейновых
Читать Новость
Политика

Путин рассказал о скорой встрече с Пашиняном

363
0 Оставить комментарий

Путин рассказал о скорой встрече с Пашиняном

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил о своей скорой встрече с премьер Армении Николом Пашиняном.

На повестку, по словам российского лидера, будет вынесена тема развития отношения между странами. Так Путин ответил на вопрос журналистки армянской газеты о судьбе отношений Москвы и Еревана после выборов в республике.

«У нас нет ничего такого, что рухнуло и требует восстановления. У нас нормальные отношения, мы стратегические партнеры, нам нужно развивать то, что есть. Армения – ближайший союзник, так было, есть и надеюсь, что так и будет», — сказал президент.

Автор: Игорь Федоров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.