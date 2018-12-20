Путин рассказал о скорой встрече с Пашиняном
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Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил о своей скорой встрече с премьер Армении Николом Пашиняном.
На повестку, по словам российского лидера, будет вынесена тема развития отношения между странами. Так Путин ответил на вопрос журналистки армянской газеты о судьбе отношений Москвы и Еревана после выборов в республике.
«У нас нет ничего такого, что рухнуло и требует восстановления. У нас нормальные отношения, мы стратегические партнеры, нам нужно развивать то, что есть. Армения – ближайший союзник, так было, есть и надеюсь, что так и будет», — сказал президент.