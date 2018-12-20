Путин рассказал о скорой встрече с Пашиняном

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил о своей скорой встрече с премьер Армении Николом Пашиняном.

На повестку, по словам российского лидера, будет вынесена тема развития отношения между странами. Так Путин ответил на вопрос журналистки армянской газеты о судьбе отношений Москвы и Еревана после выборов в республике.