«А то опять нас обвинят»: Путин заявил, что вопрос о Brexit должны решить сами британцы

Москва, 20 декабря. Граждане Великобритании должны самостоятельно решить вопрос о Brexit, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Пускай они сами решают. Это не наше дело. А то сейчас опять нас обвинят в чем-нибудь», — заявил Путин.

Глава российского государства добавил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй должна исполнять волю британцев, которые на референдуме проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Путин добавил, что и Россия, и Британия заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений.