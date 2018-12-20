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«А то опять нас обвинят»: Путин заявил, что вопрос о Brexit должны решить сами британцы

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«А то опять нас обвинят»: Путин заявил, что вопрос о Brexit должны решить сами британцы

Москва, 20 декабря. Граждане Великобритании должны самостоятельно решить вопрос о Brexit, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Пускай они сами решают. Это не наше дело. А то сейчас опять нас обвинят в чем-нибудь», — заявил Путин.

Глава российского государства добавил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй должна исполнять волю британцев, которые на референдуме проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Путин добавил, что и Россия, и Британия заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений.

Автор: Данила Копп
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