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Brexit отразится на России в минимальном значении — Путин

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Brexit отразится на России в минимальном значении — Путин

Москва, 20 декабря. Выход Великобритании из Европейского союза — Brexit — отразится на России в минимальном значении. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

«Brexit отразится на нас в минимальном значении. Он отразится на всей европейской экономике, поэтому и на нас тоже», — отметил он.

Путин подчеркнул, что понимает позицию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая пытается провести Brexit и реализовать волю народа, несмотря на недовольство британских чиновников. Однако при этом, добавил российский лидер, в конечном счете решение должны принимать сами британцы, поскольку это их внутреннее дело.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.

Автор: Антон Соколов
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