Обманутые дольщики попросили Путина о помощи

Москва, 20 декабря. В целях выполнения плана в эксплуатацию в нарушение законодательства часто вводятся недостроенные дома, пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину петербургская активистка, защищающая права обманутых дольщиков.

На большой пресс-конференции она обратилась к главе государства за помощью. Активистка рассказала, что работает журналистом и пытается писать правду о чиновниках. Из-за этого жизнь ее семьи, по словам женщины, превратилась в кошмар. Со своей деятельностью она связала убийство мужа.

«Обязательно уделю этому внимание, даже не сомневайтесь», — пообещал активистке президент.

Глава государства отметил, что проблема обманутых дольщиков является очень острой. Как подчеркнул Путин, Россия должна перейти к цивилизованным способам строительства.

«Проблема, которую вы подняли (обманутых дольщиков. — Прим. ФАН), действительно очень острая. Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам строительства», — сказал он.

Президент подтвердил, что перед региональными властями стоит задача строить 120 квадратных метров жилья в год. Однако, как обратил внимание Путин, необходимо прекратить практику безответственного привлечения денег граждан.

«Стоимость жилья снижается за счет того, что кто-то действительно получает квартиры по относительно низким ценам, но у части людей деньги изымают, и они ничего вообще не получают», — констатировал российский лидер.

Путин отметил, что нужно пересмотреть способы финансирования отрасли, даже если это приведет к некоторому сокращению площади ежегодно отстраиваемого жилья.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. В прямом эфире мероприятие транслируют телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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