Путин рассказал о подготовке к переходу на цифровое ТВ

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс цифровизации будет проходить планомерно. Все жители будут обеспечены доступом к цифровому телевидению. В ответ на вопрос журналистов, не останутся ли небольшие населенные пункты без телевидения, глава государства добавил, что региональные власти обеспечат доступ для всех жителей.

По словам Путина, была идея переходить резко на цифровое телевидение, однако в дальнейшем от этой идеи отказались. Переход будет осуществляться поэтапно.