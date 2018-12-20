Путин: «Дело Скрипалей» является поводом организовать очередную атаку на Россию

Москва, 20 декабря. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, жив, однако санкции в отношении России не прекращаются, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, это «политизированный русофобский подход». Кроме того, президент уточнил, что «дело Скрипалей» является поводом «организовать очередную атаку на Россию». Путин считает, что «не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали».

Он также озвучил цель обвинений Москвы в отравлении Скрипалей. По его словам, это делается для того, чтобы сдержать развитие России как возможного конкурента.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери. Лондон без всяких доказательств обвинил в этом Россию. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происшествию.