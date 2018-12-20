Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путина попросили взять под личный контроль дело об убийстве братьев Гасангусейновых
Читать Новость
Политика
  /  Обновлено: 

Путин: «Дело Скрипалей» является поводом организовать очередную атаку на Россию

323
0 Оставить комментарий

Путин: «Дело Скрипалей» является поводом организовать очередную атаку на Россию

Москва, 20 декабря. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, жив, однако санкции в отношении России не прекращаются, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, это «политизированный русофобский подход». Кроме того, президент уточнил, что «дело Скрипалей» является поводом «организовать очередную атаку на Россию». Путин считает, что «не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали».

Он также озвучил цель обвинений Москвы в отравлении Скрипалей. По его словам, это делается для того, чтобы сдержать развитие России как возможного конкурента.

Путин: «Дело Скрипалей» является поводом организовать очередную атаку на Россию

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери. Лондон без всяких доказательств обвинил в этом Россию. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происшествию.

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.