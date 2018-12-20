Путин предупредил Украину о религиозном расколе
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Москва, 20 декабря. Передел религиозной собственности на Украине может приобрести «тяжелый характер, если не кровавый» после вмешательства государства в дела церкви, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Главу государства беспокоит, что из-за раскола начнется передел собственности, хотя, по сути, он уже идет. По словам российского лидера, он может приобрести «тяжелый характер, если не кровавый».
«Не дай Бог до этого дойдет, очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, беззащитные, безоружные, как правило, это люди пожилого возраста, женщины», — сказал Путин.