Путин предупредил Украину о религиозном расколе

Москва, 20 декабря. Передел религиозной собственности на Украине может приобрести «тяжелый характер, если не кровавый» после вмешательства государства в дела церкви, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Главу государства беспокоит, что из-за раскола начнется передел собственности, хотя, по сути, он уже идет. По словам российского лидера, он может приобрести «тяжелый характер, если не кровавый».