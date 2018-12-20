Путин ответил на вопрос о визите на зимний курорт «Архыз»

Путин ответил на приглашение посетить зимний курорт «Архыз»
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Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос из Карачаево-Черкесии о посещении зимнего курорта «Архыз».
На пресс-конференции журналистка из Карачаево-Черкесии пригласила Путина на зимний курорт «Арзых» покататься на лыжах. После этого она поинтересовалась, примет ли глава страны ее приглашение.
«Мне бы очень хотелось, — заметил президент России. — Но я в любом случае поздравляю вас с развитием туристического дела. Республика развивается. Уверен, что будет развиваться и дальше. Если будет возможность, то посещу».