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Путин ответил на приглашение посетить зимний курорт «Архыз»

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Путин ответил на вопрос о визите на зимний курорт «Архыз»

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос из Карачаево-Черкесии о посещении зимнего курорта «Архыз».

На пресс-конференции журналистка из Карачаево-Черкесии пригласила Путина на зимний курорт «Арзых» покататься на лыжах. После этого она поинтересовалась, примет ли глава страны ее приглашение.

Путин ответил на приглашение посетить зимний курорт «Архыз»

«Мне бы очень хотелось, — заметил президент России. — Но я в любом случае поздравляю вас с развитием туристического дела. Республика развивается. Уверен, что будет развиваться и дальше. Если будет возможность, то посещу».

Автор: Катерина Иванова
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