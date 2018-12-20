Путин ответил на вопрос о визите на зимний курорт «Архыз»

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос из Карачаево-Черкесии о посещении зимнего курорта «Архыз».

На пресс-конференции журналистка из Карачаево-Черкесии пригласила Путина на зимний курорт «Арзых» покататься на лыжах. После этого она поинтересовалась, примет ли глава страны ее приглашение.