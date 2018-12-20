Путин назвал главную разницу между ростом цен на бензин во Франции и России

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве объяснил в чем разница между повышением цен на бензин в России и Франции.

Он отметил, что во Франции правительство пошло на повышение сознательно, что вызвало недовольство населения, вылилось в протесты.