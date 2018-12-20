Путин назвал главную разницу между ростом цен на бензин во Франции и России
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Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве объяснил в чем разница между повышением цен на бензин в России и Франции.
Он отметил, что во Франции правительство пошло на повышение сознательно, что вызвало недовольство населения, вылилось в протесты.
«У нас цены на бензин повысились из-за роста цен на нефть, но правительство тут же приняло меры по их снижению», — подчеркнул он.