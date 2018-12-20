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«Уму непостижимо»: Путин оценил ситуацию с «новой церковью» Украины

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«Уму непостижимо»: Путин оценил ситуацию с «новой церковью» Украины

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал создание «объединенной украинской церкви» прямым вмешательством государства в церковную жизнь. Об этом он заявил, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

«Это уму непостижимо. Прямое вмешательство государства в религиозную жизнь, такого не было со времен СССР. На Украине это сейчас происходит. Создали объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московский приход, будет стамбульский», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что официальная Украинская православная церковь Московского патриархата полностью независима от Русской православной церкви. Единственная связь с РПЦ — духовная, во время проповеди упоминается имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  А теперь украинская церковь окажется в полной зависимости от Константинополя.

Президент РФ также предположил, что патриарх Константинопольский Варфоломей пошел на этот шаг ради присоединения новых территорий и денег.

Автор: Антон Соколов
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