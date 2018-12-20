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Путин ответил на вопрос о протестах во Франции

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Путин ответил на вопрос о протестах во Франции

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о протестах во Франции.

Президент выразил мнение, что протесты так называемых «желтых жилетов» во Франции связаны с повышением цен на бензин.

«Но они послужили триггером, после чего выплеснулось недовольство в целом, причем коренных французов», — выразил мнение российский лидер.

Путин ответил на вопрос о протестах во Франции

«Оценивать действия французских властей в их стране некорректно», — ответил Путин на вопрос о реакции руководства страны на протесты.

Путин ответил на вопрос о протестах во Франции

Путин объяснил и рост цен на бензин в России. Он отметил, что это связано с ростом цен на мировых рынках. Правительство России при этом тут же начало принимать меры, и ему удалось достигнуть договоренности с нефтяниками. 

«В этом принципиальная разница: там сознательно пошли на повышение, здесь — правительство борется с повышением», — рассказал о разнице текущих ситуаций в странах Путин.

Автор: Катерина Иванова
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