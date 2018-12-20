Путин ответил на вопрос о протестах во Франции

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о протестах во Франции.

Президент выразил мнение, что протесты так называемых «желтых жилетов» во Франции связаны с повышением цен на бензин.

«Но они послужили триггером, после чего выплеснулось недовольство в целом, причем коренных французов», — выразил мнение российский лидер.

«Оценивать действия французских властей в их стране некорректно», — ответил Путин на вопрос о реакции руководства страны на протесты.

Путин объяснил и рост цен на бензин в России. Он отметил, что это связано с ростом цен на мировых рынках. Правительство России при этом тут же начало принимать меры, и ему удалось достигнуть договоренности с нефтяниками.