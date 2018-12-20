Путин ответил на вопрос журналиста из Афганистана о переговорах США с талибами

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Афганистана о ситуации в стране и договоренностях между США и запрещенной в РФ организацией «Талибан»1.

Российский лидер призвал Вашингтон вести переговоры, от которых зависит будущее Афганистана, открыто.

«Может быть, это и неизбежно [переговоры с талибами], надо только понять предмет этих переговоров, к чему они приведут. Если есть реальная сила, которая контролирует значительную часть территории, с ней надо считаться. Но тогда надо делать это открыто, публично», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что прогресс в урегулировании в Афганистане возможен только в том случае, если к нему будут привлечены все политические силы и этнические группы.

«А до этого мы вынуждены будем укреплять нашу военную базу в Таджикистане», — сказал Путин.

В четверг в Москве президент России проводит большую пресс-конференцию. Ранее Путин, комментируя возможный выход США из Сирии, напомнил о том, как США уже 17 лет находятся в Афганистане.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

1 Организация запрещена на территории РФ.