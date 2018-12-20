Путин раскрыл «главный побудительный» мотив Варфоломея при создании ПЦУ

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции раскрыл «главный побудительный» мотив Варфоломея.

Путин напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) была полностью независимой — они делали все самостоятельно, а единственная связь была духовная.

«А сейчас наступает зависимость от Турции. Там и назначения, и деньги — это главный побудительный мотив Варфоломея. А также подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил в Киев по этому вопросу — уму не постижимо. Это все делается в рамках предвыборной компании. Политическая подоплека, ничего хорошего для религиозных свобод, начнется передел собственности, хотя, по сути, он уже идет», — подчеркнул российский лидер.