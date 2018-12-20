Санкции против крымчан означают признание референдума — Путин

Москва, 20 декабря. Санкции западных стран против крымчан означают фактическое признание крымского референдума о присоединении к России. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

Глава государства напомнил, что ограничения, введенные против жителей Крыма, касаются свободы передвижения, получения виз, возможности осуществлять банковские операции и возможности страхования. Все это нельзя назвать иначе, как «санкции».

«Это любопытная ситуация. Против вас ввели санкции. Это затрагивает всех, кто живет на этой территории. Если это аннексия — за что их ввели? А если против вас ввели санкции за голосование, то значит его признали, вот в чем фишка», — отметил Путин.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.