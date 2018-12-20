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Путин уточнил механизм действия закона об иноагентах

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Путин уточнил механизм действия закона об иноагентах

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал принятие закона об иноагентах в России. По словам главы государства, речь идет только о регистрации структур, финансируемых из-за рубежа.

«Мы и так опирались на международный опыт, когда принимали закон об иноагентах. Речь идет о том, чтобы структуры, получая финансирование из-за рубежа на политическую публичную деятельность, прошли регистрацию», — заявил президент РФ в ходе пресс-конференции.

В США такую деятельность запрещают. Как результат этого закона — арест Бутиной, которую держат в тюрьме, и ей грозит до 12 лет. У нас ничего подобного не происходит, добавил Путин.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве.

Автор: Софья Куликова
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