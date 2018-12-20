Москва, 20 декабря. Государственная поддержка создания позитивного контента в российском сегменте Интернета есть и будет продолжена, заявил президент России во время пресс-конференции в четверг.

«По поводу поддержки российского сегмента интернета. Да, это правильно, это нужно делать, и мы это делаем», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в России предусмотрены гранты для данного направления. По словам российского лидера, на создание позитивного контента в российском сегменте Интернета выделятся «где-то 400 миллионов» рублей.